Рубио объяснил, почему разговор Трампа с Зеленским был короче, чем с Путиным

Рубио объяснил, что главная причина - потребность в переводчиках при разговоре с Путиным.

Госсекретарь США Марко Рубио объяснил, почему разговор президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским был короче, чем разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом Рубио рассказал на интервью шоу Клея Тревиса и Бака Секстона.

По его словам, беседа Трампа с Зеленским длилась 45 минут, тогда как разговор с Путиным - более часа. В Кремле же утверждали, что он длился полтора часа.

"Разница в том, что с Путиным надо иметь переводчиков, и это занимает целую вечность туда-сюда. Зеленский свободно разговаривает на английском, и они могут разговаривать и общаться более непосредственно, и это происходит гораздо быстрее", — отметил госсекретарь США.

Напомним, Зеленский ответил, какие риски несет телефонный разговор Путина и Трампа.

Читайте также: