Рубио отреагировал на российские дроны над Польшей

Госсекретарь США Марко Рубио / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что получил информацию о российских дронах, нарушивших воздушное пространство Польши.

Об этом сообщает CNN.

Рубио утвердительно ответил на вопрос журналистов, получил ли он информацию о нарушении воздушного пространства Польши российскими дронами во время атаки на запад Украины. Госсекретарь США коротко сказал: «Да».

Напомним, в ночь на 10 сентября, когда Россия в очередной раз массированно била по Украине ракетами и беспилотниками, ряд дронов агрессора вторгся на территорию Польши. Премьер-министр страны Дональд Туск заявил о сбитии российских дронов.

Из-за инцидента с дронами президент Польши Кароль Навроцкий анонсировал совещание в Совете нацбезопасности и обороны и экстренное заседание правительства.

В связи с нарушением воздушного пространства Польши в 10 воеводствах объявлен ускоренный вызов резервистов ТрО.

Конгрессмен-республиканец Джо Уилсон назвал залет российских дронов на территорию Польши актом войны и заявил, что в ответ на это президент США Дональд Трамп должен ввести санкции, которые «обанкротят российскую военную машину», и предоставить Украине оружие для ударов по РФ.