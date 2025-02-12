Рубио ответил, как Вашингтон видит окончание войны в Украине

Вашингтон настаивает на справедливых условиях по установлению мира в Украине.

США стремятся к окончанию войны России против Украины, но путь к справедливому миру, который сохранит суверенитет и независимость украинского государства, еще долог.

Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в обращении, опубликованном на сайте Госдепартамента США.

"Мы хотели бы, чтобы война в Украине завершилась справедливым и крепким миром", — подчеркнул Рубио.

Он отметил, что конфликт чрезвычайно сложен и важно не только остановить боевые действия, но и достичь условий, при которых Украина сохранит свою независимость.

По словам Рубио, президент США Дональд Трамп четко заявил, что стремится к завершению войны, поскольку она влечет за собой массовые жертвы и разрушения.

“Речь идет не просто о прекращении огня, а о том, чтобы обеспечить справедливый результат, при котором Украина останется суверенным государством. Мы еще вдали от этого, и это будет нелегкий процесс”, – добавил госсекретарь.

Он сообщил, что в переговорный процесс привлечены несколько ключевых представителей администрации США. В частности, в Европе уже находятся вице-президент Джей Ди Венс, министр обороны Пит Гегсет и министр финансов Скотт Бессент.

“Я тоже буду там позже на этой неделе. Мы продолжим обсуждение с нашими европейскими союзниками и украинскими партнерами. Я лично встречусь с представителями Украины в ближайшие дни, как и вице-президент. Министр обороны и министр финансов также планируют такие встречи», – подытожил Рубио.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предостерег, что если Дональд Трамп решит прекратить помощь Украине, Европа не сможет самостоятельно восполнить этот пробел.

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