Рубио переживает, что Украина может вернуться к жестким позициям на переговорах: детали Reuters

Марк Рубио. / © Associated Press

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Госсекретарь США Марко Рубио озабочен тем, что Украина может вернуться к жестким позициям на переговорах с Россией. Это может осложнить достижение прогресса.

Об этом сообщает Reuters.

Издание пишет, что переговоры между представителями США, Украины и ведущих европейских стран были отложены из-за отказа большинства министров иностранных дел поддержать предложенное соглашение по прекращению войны России с Украиной.

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Тем временем Марк Рубио отменил свой визит в Лондон. Это фактически сорвало встречу, в которой должны были принять участие главы МИД Великобритании, Украины, Франции и Германии.

Один из европейских чиновников рассказал Reuters, что американский выразил обеспокоенность, что Киев может вернуться к своим предыдущим жестким позициям, которая, по мнению Вашингтона, сделает невозможным любой прорыв на переговорах.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп предупредил, что Штаты могут выйти из посреднического процесса, если в ближайшее время не будет прогресса. Однако он выразил надежду, что Киев и Москва достигнут соглашения уже на этой неделе. Впрочем, большинство дипломатов скептически оценивают такие перспективы, указывая на серьезные разногласия между сторонами.

Напомним, The Telegraph пишет о том, Соединенные Штаты Америки на встрече в Лондоне между Украиной и Европой предоставили план по урегулированию войны. Якобы он будет состоять из семи пунктов.

Дата публикации 08:02, 23.04.25 Количество просмотров 58 Пожертвовать территориями в обмен на мир! С чем в Лондоне стартуют переговоры?