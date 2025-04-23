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Рубио переживает, что Украина может вернуться к жестким позициям на переговорах: детали Reuters
Штаты не раз предупреждали, что могут выйти из переговорного процесса.
Госсекретарь США Марко Рубио озабочен тем, что Украина может вернуться к жестким позициям на переговорах с Россией. Это может осложнить достижение прогресса.
Об этом сообщает Reuters.
Издание пишет, что переговоры между представителями США, Украины и ведущих европейских стран были отложены из-за отказа большинства министров иностранных дел поддержать предложенное соглашение по прекращению войны России с Украиной.
Тем временем Марк Рубио отменил свой визит в Лондон. Это фактически сорвало встречу, в которой должны были принять участие главы МИД Великобритании, Украины, Франции и Германии.
Один из европейских чиновников рассказал Reuters, что американский выразил обеспокоенность, что Киев может вернуться к своим предыдущим жестким позициям, которая, по мнению Вашингтона, сделает невозможным любой прорыв на переговорах.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп предупредил, что Штаты могут выйти из посреднического процесса, если в ближайшее время не будет прогресса. Однако он выразил надежду, что Киев и Москва достигнут соглашения уже на этой неделе. Впрочем, большинство дипломатов скептически оценивают такие перспективы, указывая на серьезные разногласия между сторонами.
Напомним, The Telegraph пишет о том, Соединенные Штаты Америки на встрече в Лондоне между Украиной и Европой предоставили план по урегулированию войны. Якобы он будет состоять из семи пунктов.