Рубио подтвердил, что обсуждалась встреча Трампа, Путина и Си

Марк Рубио / © Associated Press

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Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что обсуждалась возможная встреча лидеров США, России и Китая.

Об этом сообщает Reuters.

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Комментируя вероятность трехсторонней встречи Дональда Трампа, Владимира Путина и Си Цзиньпина для обсуждения завершения войны в Украине, Рубио отметил, что такие переговоры действительно обсуждались, однако окончательного решения по их проведению пока нет.

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«О такой встрече были разговоры. Я не знаю, окончательно ли она уже согласована, но президент высказался четко. Он хотел бы, чтобы война между Украиной и Россией закончилась», — сказал госсекретарь.

Рубио также подчеркнул, что война не приносит ничего хорошего, а лишь создает угрозу дальнейшего обострения ситуации и втягивания в конфликт других государств.

«Мы не видим ничего хорошего в этой войне. В то же время мы видим много негативных последствий, в частности вполне реальный риск эскалации и распространения конфликта… на другую страну — например, из-за неудачной диверсионной операции или беспилотников, которые, попав под действие средств радиоэлектронной борьбы, могут залететь на территорию соседнего государства», — добавил Рубио.

Путин предложил Трампу и Си саммит по поводу войны против Украины — что известно

Владимир Путин предложил Дональду Трампу и Си Цзиньпину провести трехсторонний саммит на форуме АТЭС в Китае. По данным WSJ, инициатива связана с поиском договоренностей по войне в Украине на условиях Москвы.

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По данным издания, Кремль предложил провести переговоры на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который состоится 18 и 19 ноября в китайском Шэньчжэне.

Спикер Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что возможность такой встречи обсуждается.

«Четкого понимания самой встречи или ее потенциальной повестки дня пока нет, хотя все три стороны признают гипотетическую возможность проведения такой встречи», — заявил он.

По словам высокопоставленного представителя администрации США, глава Белого дома пока не согласился на проведение такого саммита, но может благосклонно отнестись к этой идее.

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