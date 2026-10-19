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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Рубио пошел наперекор Трампу по выборам в Украине: что заявил

Марко Рубио оценил влияние внутриполитических процессов в Украине на ход войны с РФ.

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Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
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Госсекретарь США Марко Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио / © Associated Press

Госсекретарь США Марко Рубио высказался по поводу связи между выборами в Украине и продолжительностью войны. По его словам, этот вопрос важный, но не ключевой для прекращения боевых действий.

Об этом сообщает ClashReport.

«Послушайте, поднимается вопрос выборов (в Украине — ред.), и я не говорю, что он неважен. Но это не основная причина того, почему война до сих пор продолжается«, — сказал Рубио.

В то же время госсекретарь США не взялся непосредственно обвинять Украину в усилении ударов по территории России, но упомянул о жалобах американских компаний по атакам на суда с энергоносителями.

«Мы уже говорили об этом публично. К примеру, несколько месяцев назад мы видели удары по судам, перевозившим энергоносители в Черном море. И было много жалоб. Потому что нам звонили американские компании и говорили: „Эй, на том судне, которое было поражено Украиной, была наша нефть“, — рассказал Рубио.

Требование Трампа о выборах в Украине и реакция Зеленского

Напомним, президент США Дональд Трамп обвинил президента Украины Владимира Зеленского в сознательном затягивании войны и отказе от заключения мирного соглашения. По словам главы Белого дома, атаки Украины по российским НПЗ якобы вредят мировой экономике и американским фермерам. В связи с этим Трамп призвал украинцев избрать нового президента, способного договориться о прекращении боевых действий.

Зеленский заявил, что Украина готова организовать выборы, реагируя на призыв Трампа избрать нового президента. Однако для этого необходимо ключевое условие — не менее 60 дней полного прекращения огня со стороны России. В то же время президент Украины подчеркнул, что решать, когда и кого выбирать, должен только народ.

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