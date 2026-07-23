Рубио после встречи с Лавровым сделал заявление о войне

Лавров и Рубио. / © Associated Press

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Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что во время встречи с главой российского МИДа Сергеем Лавровым на Филиппинах обсуждали пути завершения войны, которую Россия развязала против Украины.

Об этом американское чиновник сообщил в Сети Х.

Рубио в своем сообщении был не многословен. В то же время, в отличие от коллеги из РФ, он и словом не обмолвился о прошлогодней встречи в Анкоридже или так называемых договоренностях, о которых утверждает Москва.

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Сегодня встретился с министром иностранных дел России Сергей Лавровым в кулуарах министерской встречи ASEAN. Мы обсудили отношения между США и Россией, а также необходимость прекращения войны между Россией и Украиной», — говорится в сообщении.

Встреча с Рубио — заявление Лаврова

Глава МИД страны-агрессороки во время встречи с Рубио в очередной раз повторил требования Кремля для окончания начавшейся войны и «доложил о реальном положении дел» на линии фронта. Кроме того, он лживо заявил о якобы готовности России к «политико-дипломатическому урегулированию» войны.

Отдельно Лавров дерзко высказался о «недопустимости дальнейших поставок оружия» Украине.

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