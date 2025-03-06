Рубио появился в эфире Fox News с крестом га лбу: в чем дело (фото)

По мнению аналитика, это свидетельство того, что в США церковь встроена в государство и выполняет функцию мобилизации поддержки.

Госсекретарь США Марко Рубио появился в эфире телеканала Fox News с крестом на лбу. Это следу из пепла – часть религиозного обряда, который чиновник прошел в рамках празднования Пепельной среды.

Об этом информируют американские медиа, а также прокомментировали военный аналитик, бывший советник министра обороны Украины Алексей Копытько и политический аналитик Игар Тышкевич.

По вероисповеданию Рубио является католиком. Он прошел религиозный обряд в рамках празднования Пепельной среды, знаменующей начало Великого поста у католиков и некоторых протестантских конфессиях. Это важный христианский праздник, символизирующий покаяние и духовное очищение. В этот день священники наносят верующим крест из пепла на лоб, напоминая о бренности жизни и призывая к смирению перед Богом.

Появление Рубио в телеэфире с крестом на лбу прокомментировал Копытько.

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"Многие поразились появлением госсекретаря США Марка Рубио, который является практикующим католиком, с крестом на лбу в эфире одного из телеканалов. Напрасно. Вторая картинка — это установочное заседание кабинета Трампа. Элементом которого стала молитва с благодарностью за президента Трампа. То есть церковь и религия не только не отделены от государства – они интегрированы и выполняют функцию мобилизации поддержки в более прямолинейной, чем у нас форме", – высказал мнение аналитик.

Он охарактеризовал эти события как религиозную войну со своими "скрепами" и коррекцией на реалии 21 века, ведь на том же заседании кабинета присутствовал миллиардер Илон Маск в бейсболке.

Сообщение Алексея Копытько о появлении Марко Рубио с крестом на лбу и молитве за Дональда Трампа/Скриншот

В то же время, Тышкевич объяснил, какие сигналы Рубио стремился донести до своей аудитории.

"Рубио донес до своей аудитории два сигнала: а) он верующий и практикующий верующий (был на службе до эфира); б) он не боится демонстрировать свою веру и готов бороться за нее. А теперь смотрим, на кого опирается команда Трампа – христианский консервативный избиратель. И более поздние решения команды по "борьбе с левачеством" как раз укладываются в такое мировосприятие", – объяснил аналитик.

Он также указал на важность того, что нужно изучить ценностные основы новой команды Трампа и играть на них. Ведь простые разговоры "мы за демократию, инклюзивность и разнообразие" будут плохо заходить и выходить боком.

К слову, похоже на то, что из Трампа пытаются создать культ личности. Так, член Палаты представителей от Республиканской партии Брэндон Хилл хочет "увековечить память" президента США и разместить его портрет на 100-долларовой купюре.