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Рубио поздравил россиян с днем России и заявил о "преданной поддержке"
Поздравление с днем России появилось на официальной странице Госдепа.
Государственный секретарь США Марк Рубио поздравил российских граждан с днем России.
Сообщение появилось на сайте американского Госдепартамента.
Заметим, что Рубио поздравил русский народ от имени американского народа и вспомнил в приветствии о мире. По его словам, Соединенные Штаты, “по-прежнему привержены поддержке русского народа в стремлении к лучшему будущему”.
"Мы также пользуемся возможностью подтвердить стремление США к конструктивному сотрудничеству с РФ для достижения крепкого мира между Россией и Украиной. Мы надеемся, что мир будет способствовать более взаимовыгодным отношениям между нашими странами", - говорится в тексте сообщения.
Напомним, накануне стало известно, что США отправятся на прямые переговоры с Россией.
Тем временем новый российский посол в Вашингтоне Александр Дарчиев заявил, что Россия снова садится за стол переговоров с США. По его словам, процесс "выздоровления" отношений Москвы и Вашингтона "идет вперед, хотя это движение вполне обратимо".
Заметим, что проведенный в 24 странах мира опрос показал, что президент США Дональд Трамп теряет доверие как мировой лидер , способный решать глобальные проблемы - от войн в Украине и Секторе Газа до изменения климата или иммиграционной политики США.