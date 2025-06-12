Рубио поздравил россиян с днем России и заявил о "преданной поддержке"

Марк Рубио. / © Associated Press

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Государственный секретарь США Марк Рубио поздравил российских граждан с днем России.

Сообщение появилось на сайте американского Госдепартамента.

Заметим, что Рубио поздравил русский народ от имени американского народа и вспомнил в приветствии о мире. По его словам, Соединенные Штаты, “по-прежнему привержены поддержке русского народа в стремлении к лучшему будущему”.

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"Мы также пользуемся возможностью подтвердить стремление США к конструктивному сотрудничеству с РФ для достижения крепкого мира между Россией и Украиной. Мы надеемся, что мир будет способствовать более взаимовыгодным отношениям между нашими странами", - говорится в тексте сообщения.

Напомним, накануне стало известно, что США отправятся на прямые переговоры с Россией.

Тем временем новый российский посол в Вашингтоне Александр Дарчиев заявил, что Россия снова садится за стол переговоров с США. По его словам, процесс "выздоровления" отношений Москвы и Вашингтона "идет вперед, хотя это движение вполне обратимо".

Заметим, что проведенный в 24 странах мира опрос показал, что президент США Дональд Трамп теряет доверие как мировой лидер , способный решать глобальные проблемы - от войн в Украине и Секторе Газа до изменения климата или иммиграционной политики США.

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