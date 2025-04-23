Рубио предупредил, чем грозят Украине проваленные переговоры при посредничестве США

Госсекретарь США Марко Рубио / © Associated Press

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Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что положение Украины может ухудшиться, если мирные усилия Соединенных Штатов не преуспеют.

Об этом сообщает Clash Report.

«Если переговоры под руководством США терпят неудачу, Украина может оказаться в более неудобном положении в будущем и получить от России более жесткие мирные условия», — заявил Рубио.

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Он также добавил, что войну в Украине невозможно завершить военным путем.

«Мы должны быть откровенными. Россия не может напасть на Украину и просто захватить всю страну. В то же время, Украина не сможет отбросить россиян туда, где они были до 2014 года», — подчеркнул госсекретарь.

По словам Марко Рубио, главная задача США сейчас — понять позицию России.

«Теперь мы лучше их понимаем, чем раньше. Это потому, что мы фактически начали разговаривать с ними после трех лет молчания», — отметил госсекретарь США.

Напомним, Рубио переживает, что Украина может вернуться к жестким позициям на переговорах. США не раз предупреждали, что могут выйти из переговорного процесса.