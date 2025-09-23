Рубио призвал Киев согласиться на условия Путина

Марк Рубио / © Associated Press

Реклама

Киев должен согласиться на договоренности по урегулированию войны.

Заявил государственный секретарь США Марко Рубио во время выступления в ООН.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Кремль стремится включить остальные Донбасса — фактически весь восток Донбасса — в планы по прекращению огня. Однако украинский лидер подчеркнул, что Киев отвергнет такое предложение, ведь это избавит страну от оборонных рубежей и откроет Москве путь для дальнейших наступательных действий.

Реклама

Россия оккупировала около 19% территории Украины, в частности Крым и часть Донбасса, захвачены еще до полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. Президент США Дональд Трамп выразил надежду помочь Украине вернуть "первоочередные территории", однако точная позиция президента Путина остается неизвестной.

Стоит отметить, что Зеленский неоднократно предлагал провести переговоры по завершению войны на самом высоком уровне лично с президентом РФ Владимиром Путиным. Однако Кремль постоянно избегает этого формата, в частности, предлагая встречу в Москве, понимая, что Зеленский туда не поедет.

К слову, накануне Дональд Трамп заявил, что отношения между Путиным и Зеленским "ужасающие" и назвал это одним из главных препятствий для завершения войны в Украине. Американский лидер также не исключил, что из-за существующей неприязни ему, возможно, придется находиться между президентами РФ и Украиной во время потенциальной встречи.