Рубио прокомментировал подписанное соглашение по ископаемым и сделал обнадеживающее заявление о войне

Государственный секретарь США Марко Рубио / © Associated Press

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Государственный секретарь США Марко Рубио прокомментировал подписание соглашения о полезных ископаемых. В частности, он назвал этот факт значительным шагом к завершению войны в Украине.

Об этом Рубио написал в соцсети Х в ночь на 1 мая.

«Благодаря лидерству президента США Дональда Трампа сегодня США и Украина подписали соглашение о Фонде инвестиций в восстановление — важная веха на пути к нашему общему благосостоянию и существенный шаг к завершению этой войны», — говорится в сообщении госсекретаря.

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Напомним, министр экономики Украины Юлия Свириденко и министр финансов США Скотт Бессент в ночь на 1 мая подписали соглашение о полезных ископаемых. Оно предполагает создание Инвестиционного фонда по восстановлению Украины, который привлечет глобальные инвестиции.

На подписание соглашения отреагировал президент США Дональд Трамп, назвав преимущества от него для его страны и Украины. В частности, по его словам, «американское присутствие на месте раскопок поможет защитить Украину».