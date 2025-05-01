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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Рубио прокомментировал подписанное соглашение по ископаемым и сделал обнадеживающее заявление о войне

Марко Рубио считает соглашение о полезных ископаемых шагом к завершению войны в Украине.

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Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Государственный секретарь США Марко Рубио

Государственный секретарь США Марко Рубио / © Associated Press

Государственный секретарь США Марко Рубио прокомментировал подписание соглашения о полезных ископаемых. В частности, он назвал этот факт значительным шагом к завершению войны в Украине.

Об этом Рубио написал в соцсети Х в ночь на 1 мая.

«Благодаря лидерству президента США Дональда Трампа сегодня США и Украина подписали соглашение о Фонде инвестиций в восстановление — важная веха на пути к нашему общему благосостоянию и существенный шаг к завершению этой войны», — говорится в сообщении госсекретаря.

Напомним, министр экономики Украины Юлия Свириденко и министр финансов США Скотт Бессент в ночь на 1 мая подписали соглашение о полезных ископаемых. Оно предполагает создание Инвестиционного фонда по восстановлению Украины, который привлечет глобальные инвестиции.

На подписание соглашения отреагировал президент США Дональд Трамп, назвав преимущества от него для его страны и Украины. В частности, по его словам, «американское присутствие на месте раскопок поможет защитить Украину».

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