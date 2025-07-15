Рубио провел совещание с европейскими коллегами: Иран, Украина и общая ответственность

Марк Рубио / © Associated Press

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Госсекретарь США Марко Рубио провел совместный телефонный разговор с министрами иностранных дел Франции, Германии и Великобритании — группой, обеспечивающей тесную координацию между крупными демократическими государствами. В центре внимания – решение стратегических вопросов безопасности.

Об этом информирует Госдеп США .

Во время разговора были затронуты два главных направления:

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Ядерная программа Ирана

Рубио очертил общую цель: предотвратить, чтобы Иран получил ядерное оружие, отметив “необходимость обеспечить, что Иран не разработает и не получит ядерное оружие”. Война в Украине

Госсекретарь подчеркнул, что завершение войны в Украине из-за "устойчивого и договоренного урегулирования" является приоритетом президента США Дональда Трампа.

Кроме того, Трамп анонсировал поставки американских систем ПВО Patriot в Украину в течение нескольких дней через НАТО, которое обеспечит финансирование и логистику.

Этот трансатлантический формат призван обеспечить более тесную координацию западных столиц по вопросам глобальной безопасности, особенно в контексте угроз со стороны Ирана и России.

Напомним, что Германия готова передать Украине еще две системы Patriot, чтобы усилить защиту от ракетного террора России , однако их поставка задержится.