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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Рубио провел совещание с европейскими коллегами: Иран, Украина и общая ответственность

Госсекретарь США Марко Рубио провел телефонное совещание с министрами иностранных дел Франции, Германии и Великобритании, чтобы обсудить координацию действий по Украине, Ирану и другим глобальным вызовам — с акцентом на неотложность предотвращения ядерной угрозы со стороны Тегерана.

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Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Марк Рубио

Марк Рубио / © Associated Press

Госсекретарь США Марко Рубио провел совместный телефонный разговор с министрами иностранных дел Франции, Германии и Великобритании — группой, обеспечивающей тесную координацию между крупными демократическими государствами. В центре внимания – решение стратегических вопросов безопасности.

Об этом информирует Госдеп США .

Во время разговора были затронуты два главных направления:

  1. Ядерная программа Ирана
    Рубио очертил общую цель: предотвратить, чтобы Иран получил ядерное оружие, отметив “необходимость обеспечить, что Иран не разработает и не получит ядерное оружие”.

  2. Война в Украине
    Госсекретарь подчеркнул, что завершение войны в Украине из-за "устойчивого и договоренного урегулирования" является приоритетом президента США Дональда Трампа.

Кроме того, Трамп анонсировал поставки американских систем ПВО Patriot в Украину в течение нескольких дней через НАТО, которое обеспечит финансирование и логистику.

Этот трансатлантический формат призван обеспечить более тесную координацию западных столиц по вопросам глобальной безопасности, особенно в контексте угроз со стороны Ирана и России.

Напомним, что Германия готова передать Украине еще две системы Patriot, чтобы усилить защиту от ракетного террора России , однако их поставка задержится.

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