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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Рубио раскрыл, что может сорвать мирное соглашение между Украиной и Россией

Марко Рубио рассказал, как США могут обеспечить безопасность Украины после войны.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Марк Рубио

Марк Рубио / © Associated Press

Вопрос гарантий безопасности является главным на переговорах о завершении войны, но эти условия должны устроить как Украину, так и Россию.

Об этом заявил государственный секретарь США Марк Рубио.

По словам главы Госдепартамента, окончательного плана пока нет — стороны только обсуждают всеобщие идеи. Чтобы закончить войну, Украина должна быть уверена в своей безопасности, но это соглашение сработает только тогда, когда на нее согласится и Россия.

«Эти гарантии безопасности будут иметь ключевое значение для того, чтобы Украина могла на что-то согласиться. Но это тоже должно быть что-то, с чем согласится Россия», — подчеркнул Рубио.

Рубио отметил, что хотя переговоры могут казаться медленными, именно этот вопрос самый главный. США могли бы закрепить эти гарантии в официальном договоре, но такое решение еще должно пройти сложное утверждение в Сенате.

«Это то, что США могли бы включить в договор, например, договорные гарантии. Я имею в виду потенциально, но не знаю, обсуждали ли мы это на таком детальном уровне. И, как вы знаете, договоры уже не всегда самые простые для принятия, чтобы их утвердил Сенат и т.д.», — подытожил госсекретарь США.

Переговоры Украины, США и России в Абу-Даби — последние новости

Напомним, 10–11 ноября в Абу-Даби проходят трехсторонние переговоры с участием Украины, США и РФ по гарантиям безопасности, прекращению огня и окончанию войны.

Уже 10 ноября Абу-Даби завершился четырехчасовой раунд переговоров с участием Украины, США и России по миру. Главными темами переговоров стали гарантии безопасности. Несмотря на слухи в СМИ, источники опровергают предложения США по корректировке границ Донбасса.

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