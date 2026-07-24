Рубио раскрыл, что стояло за «духом Анкориджа»: детали удивили

Марк Рубио / © Associated Press

Реклама

Госсекретарь США Марк Рубио впервые публично конкретизировал содержание так называемого «духа Анкориджа» и фактически отверг этот подход как нежизнеспособный.

Об этом в эфире Эспрессо заявил политолог Олег Саакян.

По его словам, последние заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова не содержали новых сигналов, тогда как комментарии Марко Рубио заслуживают особого внимания.

Реклама

«Рубио фактически подтвердил информацию, ранее циркулировавшую в экспертных кругах: речь шла о договоренностях в формате „3+2“, связанных с обменом территориями. Эти предложения были согласованы между Россией и США и должны были быть переданы Украине», — отметил Саакян.

Политолог объяснил, что Россия по его оценке рассчитывала навязать эти договоренности Украине в директивном порядке.

В то же время, по его словам, часть команды президента США Дональда Трампа воспринимала их только как один из возможных вариантов для обсуждения без гарантий реализации.

По мнению Саакяна, отказ Рубио от «духа Анкориджа» стал беспрецедентным шагом.

Реклама

Он подчеркнул, что госсекретарь США фактически счел этот подход непригодным и дал понять, что необходимо искать другие механизмы урегулирования.

Комментируя возможные темы переговоров между Лавровым и Рубио, эксперт предположил, что стороны могли обсуждать не только вопросы, связанные с «духом Анкориджа».

«На фоне успешных ударов Украины по российскому нефтяному флоту и атак РФ по украинской портовой инфраструктуре не исключено, что речь шла о возможном секторальном прекращении огня — в частности, на море и относительно портовых объектов», — сказал он.

Кроме того, среди вероятных тем переговоров Саакян назвал законопроект сенаторов Линдси Грэма и Ричарда Блюменталя по усилению санкционного давления на Россию.

Реклама

По словам политолога, российская сторона могла пытаться выяснить, есть ли возможности для смягчения или отсрочки новых санкций.

«Для России эта тема чрезвычайно болезненна. Логично предположить, что у Лаврова была задача выяснить, можно ли предложить что-либо, чтобы жесткие санкции не были введены Трампом в полном объеме после их принятия», — резюмировал Саакян.

Ранее сообщалось, что глава МИД РФ Сергей Лавров на сегодняшней встрече с госсекретарем США Марко Рубио в Маниле подчеркнул, что Америка «должна прекратить вооружать Украину».

Мы ранее информировали, что глава польского МИДа Радослав Сикорский скептически оценил встречу госсекретаря США Марко Рубио и российского министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Реклама

Новости партнеров