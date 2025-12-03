Рубио раскрыл главную причину, по которой Украина и РФ не могут прийти к согласию

Марк Рубио и Дональд Трамп. / © Associated Press

Сейчас главные спорные вопросы между Украиной и Российской Федерацией касаются территории Донбасса, которая находится под контролем ВСУ.

Об этом заявил государственный секретарь США Марк Рубио в интервью Fox News.

"Сейчас они буквально спорят за территорию в размере 30-50 километров и 20% Донецкой области, которая осталась под контролем Украины", - высказался американский дипломат.

По его словам, был достигнут определенный прогресс "в вопросе с чем украинцы могут жить и какие гарантии безопасности на будущее сочтут приемлемыми".

Рубио отметил, что Белый дом стремится помочь Киеву и Москве преодолеть разногласия. Для этого, говорит он, Вашингтон должен вести переговоры с обеими сторонами. Однако решение о завершении боевых действий будут принимать Киев и Москва.

«Если они решат, что не хотят завершать войну, то она будет продолжаться и дальше, но мы продолжим попытки положить ей конец», - сказал госсекретарь США.

Напомним, издание NBC со ссылкой на источники пишет, что есть по меньшей мере три пункта мирного плана, по которым Кремль ни в коем случае не пойдет на уступки . Одно из "неприкосновенных" требований в отношении Украины – полный и «добровольный» выход ВСУ из Донетчины и Луганщины.

Заметим, CNN подчеркивает, что над переговорами между представителями США и России нависают две ключевые противоречивые проблемы. Одна из которых – требование России добровольно отдать территории на Донбассе.