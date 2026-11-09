Рубио раскрыл, о чем пойдет речь на переговорах в Абу-Даби

Марк Рубио / © Associated Press

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Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что гарантии безопасности для Украины остаются одной из центральных тем переговорного процесса по завершению российско-украинской войны.

Об этом сообщает DRM News.

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В ходе общения с журналистами Рубио подтвердил, что переговоры между Украиной и Россией с участием США должны состояться 10 и 11 ноября в Абу-Даби. Он подчеркнул, что вопрос гарантий безопасности постоянно поднимался на протяжении обсуждений войны.

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Вот в чем дело. В течение всего времени, пока мы обсуждаем российско-украинскую войну, постоянно поднимается один вопрос — необходимость предоставления гарантий безопасности. Какова будет послевоенная система безопасности Украины… и всего европейского континента? Это одна из ключевых тем, которая неоднократно поднималась во время каждого разговора, когда обсуждались переговоры», — сказал Рубио.

Госсекретарь также пояснил, что, по его мнению, президент США Дональд Трамп, говоря о возможном прогрессе, подразумевает работу над будущей архитектурой безопасности после завершения войны.

В то же время Рубио отметил, что сначала необходимо прекратить боевые действия, прежде чем переходить к реализации соответствующих договоров безопасности. Однако обсуждения того, какой может быть система защиты Украины после войны, уже продолжаются.

По словам госсекретаря, сейчас переговорщики прорабатывают только первоначальные предложения. Ни одно решение пока не утверждено окончательно.

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«Думаю, президенту доложили об этом в четверг или пятницу на прошлой неделе. Речь идет об определенных первоначальных предложениях, которые сейчас рассматриваются. Пока ничего окончательно не согласовано. Возможно, завтра в Абу-Даби удастся достичь определенного прогресса, когда туда прибудут Джаред и Стив. Думаю, они уже направляются туда», — подытожил Рубио.

Ранее сообщалось, что после 9-месячной паузы делегации Украины, США и России готовятся сесть за стол переговоров в Абу-Даби.

Мы ранее информировали, что в Вашингтоне обсуждают возможность возвращения к формату диалога безопасности с Москвой, который фактически перестал действовать после оккупации Крыма.

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