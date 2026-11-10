Рубио рассказал, на какие гарантии безопасности может рассчитывать Украина после войны

Марк Рубио / © Associated Press

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Государственный секретарь США Марко Рубио сообщил, что Вашингтон рассматривает разные варианты гарантий безопасности для Украины после завершения войны.

Об этом говорится в трансляции DRM News, освещавшей общение Рубио с представителями медиа.

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В ходе разговора журналист спросил госсекретаря, рассматривают ли Соединенные Штаты возможность предоставить Украине гарантии безопасности по образцу статей 4 и 5 Североатлантического договора.

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Рубио подтвердил, что соответствующая тема находится в стадии обсуждения. В то же время он подчеркнул: окончательного решения о формате таких гарантий пока не было принято.

«Обсуждались разные концепции того, какими могут быть гарантии безопасности после завершения конфликта», — сказал Рубио.

По словам американского госсекретаря, наличие гарантий, которые обеспечат Украине безопасность после войны, является важным условием для завершения боевых действий. Однако будущий механизм, как отметил он, должен учитывать позицию не только Киева, но Москвы.

«Украина должна будет чувствовать себя в безопасности после войны. И, очевидно, это должно быть чем-то, с чем согласится и Россия, чтобы такие гарантии могли работать», — заявил госсекретарь.

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Отдельно журналисты поинтересовались, могут ли Соединенные Штаты зафиксировать обязательства по безопасности Украины в специальном договоре.

«Потенциально, да», — ответил Рубио.

В то же время, он уточнил, что возможность заключения такого документа еще не рассматривали подробно. Госсекретарь также обратил внимание на сложности с ратификации международных договоров в нынешних условиях.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты планируют обратиться в Россию с вопросом, согласится ли Москва на гарантии безопасности для Украины в рамках потенциального мирного соглашения о завершении войны.

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Мы ранее информировали, что госсекретарь США Марко Рубио выразил надежду, что во время встречи в Абу-Даби удастся добиться определенного прогресса.

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