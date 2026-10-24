Рубио сделал новое заявление о войне и неожиданно высказался о Донбассе

Рубио и Трамп. / © Associated Press

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В центре войны, которую Российская Федерация начала против Украины, — Донбасс. Этот регион Кремль стремится захватить, но не может этого сделать в поле боя.

Об этом государственный секретарь США Марк Рубио заявил в интервью, опубликованном на US Department of State.

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«Эта война касается Донбасса. Речь идет об 11% одной части страны, которую Россия хочет захватить, но не может сделать это по военному пути, а Украина не желает отдавать», — подчеркнул госсекретарь.

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В то же время он акцентировал внимание на том, что по «весомым причинам» Украина «не желает отдавать» эту территорию.

«И у них есть веские причины, почему они не хотят этого делать — ради суверенитета и собственной безопасности в долгосрочной перспективе», — подчеркнул Рубио.

По словам Рубио, ключевой вопрос состоит в том, смогут ли стороны найти компромисс и пойти на определенные уступки. В то же время, подчеркнул американский политик, завершить войну исключительно военным путём не удастся.

Напомним, The New York Times со ссылкой на источники сообщало о том, что президент США Дональд Трамп склоняет Киев к территориальным уступкам. Он президент Владимир Зеленский в том, что отстаивать сохранение оккупированных частей восточных регионов не стоит. В Белом доме считают, что Украина должна показать готовность к переговорам даже если это означает отказ от суверенной территории.

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В свою очередь, украинский лидер подчеркивает, что потеря Донбасса откроет Путину путь дальше. По его словам, это создаст угрозу важным промышленным центрам, в частности на Днепропетровщине. Он также пояснил, что на подконтрольной части Донбасса расположена укрепленная линия обороны ВСУ, которая имеет стратегическое значение для защиты страны.

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