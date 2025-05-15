Рубио сделал новое заявление об окончании войны в Украине

Марк Рубио. / © Associated Press

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Соединенные Штаты Америки открыты практически к "любому механизму" для достижения мира в Украине. Однако военного "разрешения конфликта" между Россией и Украиной не существует.

Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио перед началом неформальной встречи министров стран НАТО в Анталии, сообщает "ЕП".

"Эта война закончится не военным, а дипломатическим путем. И чем скорее будет достигнуто соглашение о прекращении войны, тем меньше людей погибнет и тем меньше будет разрушений. И в конечном итоге это цель президента (Трампа – Ред.) – заявил Рубио.

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Политик подчеркнул, что в эти дни главное внимание приковано к происходящим для мирного урегулирования в Украине событиям. По словам Рубио, Вашингтон хочет видеть прогресс.



"Увидим, что произойдет в этом плане в течение ближайших дней, но мы хотим видеть прогресс в этом направлении. Любой предложенный механизм, любой процесс, который нужно будет осуществить – мы готовы быть конструктивными и помогать всем, чем можем, чтобы положить конец конфликту", – сказал госсекретарь США.

Напомним, ранее Владимир Зеленский сделал заявление о сроках завершения войны в Украине. По его словам, пока никто точно знает, как долго еще она продлится. Президент подчеркнул, что война "дорого стоит для всех".

Бывший спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер также не надеется на скорое завершение войны. Да, политик делал нелестный прогноз, когда ожидать полного прекращения огня в Украине. Диктатор РФ хочет продолжать воевать, атаковать и бомбить украинские города, подчеркнул политик.

Дата публикации 19:35, 14.05.25 Количество просмотров 237 Я пришел, тебя нет?! Прилетит ли Путин на переговоры с Зеленским?