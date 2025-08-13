Рубио сделал важное заявление о встрече Путина и Трампа на Аляске

Дональд Трамп и Владимир Путин. / © Getty Images

Реклама

Встреча президента США Дональда Трампа с диктатором-президентом России Владимиром Путиным на Аляске – это, прежде всего, встреча для выяснения позиций.

Об этом заявил государственный секретарь США Марк Рубио на радио 77 WABC, сообщает сайт Госдепа.

"Ну, честно говоря, я думаю, что это встреча для выяснения позиций. Я бы описал это так. Президент три или четыре раза разговаривал с Путиным телефоном. Ладно. Ничего из этого не вышло или по крайней мере мы не достигли того, чего хотели. Поэтому президент чувствует, что нужно посмотреть на этого мужчину, который сидит напротив него." Мне нужно услышать его один на один. Мне нужно оценить его, посмотрев на него», – объяснил госсекретарь.

Реклама

По его словам, эти переговоры на Аляске следует рассматривать не как уступку Трампа - фюреру Кремля, а как попытку разобраться, каким образом завершить войну в Украине. Собственно, такова позиция американского президента.

“Встреча – это то, что вы делаете, чтобы разобраться и принять решение: “Я хочу иметь все факты. Я хочу посмотреть этому парню в глаза". И это то, что хочет сделать президент. Так что, честно говоря, я думаю, что мы очень быстро во время этой встречи узнаем, есть ли у этого дела шансы на успех или нет", - заявил Рубио.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп и "фюрер" России Владимир Путин во время их встречи в Аляске ничего об Украине без ее участия принять не могут.

Тем временем Politico пишет о том, что Белый дом не ожидает прорыва от встречи Трампа и Путина. Ее прежде всего рассматривают как шаг к мирному решению войны и избегают амбициозных обещаний по прекращению огня или любого другого крупного соглашения.

Реклама