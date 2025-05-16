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Рубио сделал важное заявление после трехсторонней встречи в Стамбуле
В ходе встречи представители США, Украины и Турции обсудили пути завершения войны
Сегодня, 16 мая, в Стамбуле прошли переговоры между Украиной, США и Турцией . Три делегации обсудили важность поиска мирного завершения войны.
Об этом сообщают BBC и Le Figaro со ссылкой на пресс-секретарь Государственного департамента Темми Брюс.
В частности, американский госсекретарь Марк Рубио повторил позицию США о том, что "убийства должны прекратиться".
По словам Брюс, во время встречи между главой американской дипломатии и его украинским и турецким коллегами "обсудили важность поиска мирного завершения войны между Россией и Украиной".
Напомним, что недавно в Стамбуле начались первые прямые переговоры между Украиной и Россией. Вступительное слово взял министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Он заявил, что Стамбульские переговоры должны завершиться российско-украинским саммитом.
Напомним, что ранее СМИ узнали главные темы встречи РФ и Украины. Отмечается, что украинская делегация обсудит возможную встречу президента Владимира Зеленского и диктатора РФ Владимира Путина.