Рубио сделал заявление о посредничестве Трампа в мирном соглашении по Украине

Марк Рубио. / © Associated Press

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Президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу, возможно, придется пересмотреть усилия по посредничеству в мирном соглашении между Украиной и РФ, если Вашингтон "очень скоро" не увидит прорыв.

Об этом заявил государственный секретарь Марк Рубио в комментарии Fox News, сообщает CNN.

По его словам, Киев и Москва уже "ближе, но они все еще далеки друг от друга".

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"Для этого очень скоро понадобится настоящий прорыв. Или, я думаю, президенту придется принять решение о том, сколько еще времени мы собираемся посвятить этому", - сказал американский чиновник.

Рубио утверждает, что если соглашение не будет достигнуто в ближайшее время, то есть другие вопросы, на которых Трамп может сосредоточиться.

"Наступает момент, когда президент должен решить, сколько еще времени на самом высоком уровне нашего правительства ему посвящать. Когда, возможно, одна из двух сторон, или - обе, недостаточно близки. Когда у нас так много, и я бы сказал, даже более важных, возникающих вопросов во всем мире", - заявил Марко Рубио.

Напомним, представитель американского Госдепартамента Темми Брюс заявила, что США выходят из переговоров Украины и РФ. Мол, Вашингтон больше не планирует выполнять роль посредника, а якобы теперь инициатива должна перейти непосредственно в Киев и Москву.

По словам представительницы Госдепа, США ожидают от Киева и Москвы конкретных предложений по завершению войны. Ведь у Штатов есть и другие приоритеты, кроме войны в Украине.

Дата публикации 19:17, 01.05.25 Количество просмотров 13 Минус один в команде Трампа! Майк Уолц уходит в отставку