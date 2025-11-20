Рубио сделал заявление о "потенциальных идеях" для мира в Украине

Марк Рубио. / © Associated Press

Соединенные Штаты Америки будут в дальнейшем разрабатывать потенциальные идеи для мира в Украине с учетом предложений обеих сторон конфликта - Украины и агрессорки Российской Федерации.

Об этом сообщил американский госсекретарь Марко Рубио в соцсети Х.

По его словам, окончание "сложной и смертоносной войны в Украине" требует широкого обмена серьезными и реалистичными идеями.

"Достижение длительного мира требует, чтобы обе стороны согласились на трудные, но необходимые уступки. Вот почему мы разрабатываем и будем продолжать разрабатывать перечень потенциальных идей для окончания этой войны на основе предложений обеих сторон этого конфликта", - подчеркнул американский чиновник.

Напомним, NBC News со ссылкой на чиновника администрации США сообщило, что Дональд Трамп одобрил 28-пунктный план мира между Россией и Украиной. Документ чиновники разрабатывали несколько недель в консультации с российским спецпосланником Кириллом Дмитриевым и украинскими представителями.