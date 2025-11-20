ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
255
Время на прочтение
1 мин

Рубио сделал заявление о "потенциальных идеях" для мира в Украине

Рубио назвал войну в Украине "сложной и смертоносной".

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Марк Рубио.

Марк Рубио. / © Associated Press

Соединенные Штаты Америки будут в дальнейшем разрабатывать потенциальные идеи для мира в Украине с учетом предложений обеих сторон конфликта - Украины и агрессорки Российской Федерации.

Об этом сообщил американский госсекретарь Марко Рубио в соцсети Х.

По его словам, окончание "сложной и смертоносной войны в Украине" требует широкого обмена серьезными и реалистичными идеями.

"Достижение длительного мира требует, чтобы обе стороны согласились на трудные, но необходимые уступки. Вот почему мы разрабатываем и будем продолжать разрабатывать перечень потенциальных идей для окончания этой войны на основе предложений обеих сторон этого конфликта", - подчеркнул американский чиновник.

Напомним, NBC News со ссылкой на чиновника администрации США сообщило, что Дональд Трамп одобрил 28-пунктный план мира между Россией и Украиной. Документ чиновники разрабатывали несколько недель в консультации с российским спецпосланником Кириллом Дмитриевым и украинскими представителями.

Дата публикации
Количество просмотров
255
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie