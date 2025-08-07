Рубио сделал заявление об оккупированных территориях Украины и "уступках" ради мира

Марк Рубио. / © Associated Press

В США отмечают, что территориальные вопросы станут ключевыми в завершении войны в Украине. Необходимы уступки как Москвы, так и Киева.

Об этом в интервью Fox News заявил государственный секретарь США Марк Рубио.

По его словам, предстоит еще много работы по урегулированию войны России против Украины, а ключевым вопросом станут территориальные вопросы.

"Знаете, есть территории, которые Россия захватила и которые они сейчас контролируют, и это включает в себя Крым, захваченный еще в 2014-м, и некоторые другие территории, где они достигли определенных успехов. Каждый раз, когда вы заключаете соглашение, будут необходимы уступки. Будут необходимы уступки со стороны россиян и уступки со стороны украинцев, конечно, тоже. Это сложно", - подчеркнул он.

"Их еще нужно "продать" публике в своей стране. Но я думаю, что могу сказать: все хотят, чтобы война закончилась", – сказал государственный секретарь США.

Напомним, Марко Рубио сделал заявление по поводу санкций против России после переговоров Стива Виткоффа. По словам госсекретаря, по поводу вероятного введения санкций будут проведены дополнительные обсуждения в течение дня. В то же время он добавил, что в скором времени будут «некоторые объявления».

Между тем, президент США Дональд Трамп не смог дать четкого ответа на вопросы журналистов относительно того, уверен ли он, что Путин его не обманывает. Президент подчеркнул, мол, скажет "за несколько недель, возможно, и раньше".