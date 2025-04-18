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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Рубио шокировал заявлением, что усилия США по прекращению войны могут потерпеть неудачу

Штаты хотят помочь достичь мира.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Марк Рубио.

Марк Рубио. / © ТСН.ua

Соединенные Штаты Америки настроены достичь мира в Украине. Впрочем, усилия Вашингтона могут потерпеть неудачу.

Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, сообщает Clash Report .

По его словам, если усилия Вашингтона остановить войну в Украине терпят неудачу в течение нескольких дней, то президенту США Дональду Трампу сообщат, что переговоры больше не являются жизнеспособным вариантом.

"Если обе стороны серьезно настроены на мир, то мы хотим помочь, в противном случае мы будем двигаться дальше", - подчеркнул Рубио.

Он заявил, что необходимо "определить в ближайшие дни" или "возможен" мир в Украине.

Напомним, пресс-секретарь кремлевского "фюрера" Дмитрий Песков назвал "виновных" в том, что война в Украине продолжается. Мол, Москва удовлетворена отношениями с Вашингтоном, чего не скажешь об отношениях с Европой.

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