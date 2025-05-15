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Рубио сообщил, будет ли присутствовать на переговорах между Россией и Украиной в Стамбуле
По словам госсекретаря, он встретится с украинской делегацией, но участие США в переговорах с Россией будет ограничено.
Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что не будет присутствовать на запланированных на пятницу переговорах между Россией и Украиной и не ожидает существенного прорыва без личной встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным.
Об этом пишет CNN.
"У нас нет высоких ожиданий относительно того, что произойдет завтра", - сказал Рубио на пресс-конференции в Анталии, выразив надежду, что все же ошибается в своем прогнозе.
По словам госсекретаря, он встретится с украинской делегацией и министром иностранных дел Украины, но участие США в переговорах с Россией будет ограничено:
"Они (Россия) направили сюда группу более низкого уровня... Надеюсь, эти переговоры пройдут между Украиной и Россией с участием турецких коллег и кого-то из нашей команды соответствующего уровня".
Ранее лично Дональд Трамп заявил, что в вопросе урегулирования в Украине "ничего не произойдет", пока не состоится его встреча с диктатором РФ Владимиром Путиным .