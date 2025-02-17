Рубио сообщил, кого привлекут к "настоящим" переговорам о мире в Украине

Рубио утверждает, что Путин "выразил свою заинтересованность в мире" во время разговора с Трампом.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что к "настоящим" мирным переговорам привлекут Украину и страны Европы, когда такие переговоры начнутся.

Об этом чиновник сказал в комментарии телеканалу CBS News.

Рубио акцентировал, что процесс достижения мира – это не одна встреча, "поэтому завершить такой конфликт будет непросто".

"И на кону есть другие стороны, которые также имеют свои мнения по этому поводу", – добавил госсекретарь.

Он подчеркнул, что к "настоящим переговорам" нужно будет привлечь Украину и европейские страны. В то же время Рубио отметил, что "мы еще не там".

"Это немного преждевременно", – добавил он, сказав, что "серьезного разговора" не было.

Как утверждает госсекретарь США, президент России Владимир Путин "выразил свою заинтересованность в мире" во время разговора с его американским коллегой Дональдом Трампом.

По словам Рубио, Трамп четко выразил "свое желание увидеть конец этого конфликта таким образом, чтобы он был продолжительным и защитил суверенитет Украины".

Напомним, ранее Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский будет вовлечен в переговоры между США и Россией.