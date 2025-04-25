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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Рубио сообщил Сикорскому, действительно ли от Украины потребовали отказаться от Крыма

Сикорский пообщался по телефону с Рубио.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Марк Рубио.

Марк Рубио. / © Associated Press

Госсекретарь США Марко Рубио опровергает, что от Украины требовали отказа от аннексированного Россией Крыма.

Об этом он сказал в разговоре с главой МИД Польши Радославом Сикорским, сообщает Gazeta Wyborcza .

Польский министр провел телефонный разговор с государственным секретарем США 23 апреля. Сикорский отметил, что Рубио в разговоре с ним возразил, что от Украины потребовали признать Крым русский.

"Могу передать, потому что это будет служить делу о том, что госсекретарь США Марко Рубио опроверг сообщения СМИ о том, что Соединенные Штаты требовали от Украины юридически отказаться от Крыма. Это важный сигнал", - сообщил польский министр.

По его словам, Рубио заверил, что Украина как суверенное государство должно иметь право развивать свою армию и оборонную промышленность.

Напомним, министр иностранных дел агрессорки России Сергей Лавров назвал президента США Дональда Трампа "единственным лидером на Земле", который согласен с риторикой Москвы по Украине и НАТО.

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