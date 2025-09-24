Рубио: терпение Трампа по отношению к РФ не безграничное

Марк Рубио / © Associated Press

Реклама

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что терпение президента Дональда Трампа в отношении России не безгранично, и у него есть реальные варианты введения дополнительных экономических санкций, если это будет необходимо для прекращения эскалации конфликта.

Об этом Рубио сообщил во время заседания Совбеза ООН.

Он отметил, что война между РФ и Украиной оказалась очень сложным вызовом. По словам госсекретаря, Трамп вместе с командой упорно работал над урегулированием конфликта, потратив много времени и энергии.

Реклама

«Президент США проявил чрезвычайное терпение, избегая дополнительных санкций против РФ. Однако нынешняя ситуация идет к более глубокой эскалации. Мы наблюдаем увеличение количества ударов и нарушение воздушного пространства НАТО», — отметил Рубио.

Госсекретарь добавил: «Пока мы также наблюдаем вторжение в соседние воздушные пространства как российских беспилотников, так и самолетов».

Он подчеркнул, что Трамп предан делу мира, но в случае необходимости имеет все возможности для введения дополнительных экономических санкций против России.

«Настанет момент, когда мы будем вынуждены заключить, что Россия не имеет интереса к мирному решению. И тогда у президента будут перед собой реальные варианты, которые он реализует», — сказал Рубио.

Реклама

Госсекретарь также призвал страны-члены ООН сделать все возможное, чтобы помочь завершить войну. Он подчеркнул, что конфликт не может быть разрешен военным путем и должен закончиться за столом переговоров.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Дональд Трамп изменил свою позицию и понимает, что Украина не может уступить территории агрессору.

Мы ранее информировали, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп озвучил новый дедлайн по поводу российского диктатора Путина.