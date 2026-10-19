Рубио: Трампу неприятно видеть, как баллистика попадает в жилые дома в Киеве

Марк Рубио / © Associated Press

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Госсекретарь США Марко Рубио сделал заявление на фоне того, что Соединенные Штаты не всегда заблаговременно уведомляют Украину об угрозах ракетных ударов.

«Дональду Трампу не нравится видеть гибель мирных жителей в результате попадания баллистических ракет в Киеве», — сказал он.

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Он также отметил, что США почти два года неоднократно пытались способствовать завершению войны. Несмотря на то, что добиться желаемого прогресса пока не удалось, Трамп, по словам госсекретаря, остается преданным этой цели и готов использовать возможности для продвижения переговоров.

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Что предшествовало

Государственный секретарь США Марк Рубио заявил, что несколько ночей назад в системе раннего предупреждения Украины возникла программная проблема. Европейское командование Вооруженных сил США (EUCOM) изучает этот инцидент, однако причину отсутствия предупреждения перед российским ракетным ударом по Киеву минувшей ночью он не прокомментировал.

Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что партнеры не предупредили Украину об угрозе баллистики. Под ракетами оказались не только энергообъекты — повреждены клиника, школа, станция метро и жилые дома в столице и Киевской области.

Россия ударила по Украине баллистикой двумя волнами за ночь, о первой из них предупреждения от американской стороны не поступило. Первый удар произошел в 23:00, второй — около трех ночи, сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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