Рубио в разговоре с Лавровым подтвердил: Трамп поддерживает прямые переговоры между Украиной и Россией

Марк Рубио / © Getty Images

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В воскресенье, 1 июня, по инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор между госсекретарем США Марко Рубио и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Как сообщает Государственный департамент США, основной темой беседы стали перспективы урегулирования войны в Украине.

Марко Рубио подчеркнул, что президент США Дональд Трамп поддерживает прямые переговоры между Украиной и Россией, считая их ключевыми для установления долговременного мира.

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Кроме дипломатических вопросов, стороны затронули и недавние события в России. Рубио выразил соболезнования в связи с гибелью по меньшей мере семи человек и десятками раненых в результате взрывов на железнодорожных мостах в Брянской и Курской областях. Лавров ответил, что российская сторона проведет тщательное расследование и привлечет виновных к ответственности.

Этот разговор стал знаковым на фоне подготовки к новым мирным переговорам, которые, как ожидается, могут определить дальнейшую стратегию урегулирования войны. Украинские официальные лица заявляют, что четкая позиция Кремля до сих пор отсутствует, что может осложнить переговорный процесс.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский провел стратегическое совещание с руководством сектора безопасности и обороны, в ходе которого были согласованы позиции перед предстоящими переговорами в Стамбуле.