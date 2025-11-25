Рубио вмешивается: что изменилось в переговорах США по Украине после недели хаоса

Марк Рубио / © Associated Press

Переговоры США с Украиной о мирном плане резко изменили тон по прибытии госсекретаря Марко Рубио в Женеву — об этом сообщают источники, знакомые с процессом. Его появление стало поворотным моментом после нескольких дней несогласованных действий американских чиновников и ультимативного давления на Киев.

Об этом говорится в материале Politico.

На минувшей неделе министр армии Дэн Дрисколл — нетипичный для дипломатии представитель — в течение двух дней требовал от Украины и ее союзников согласиться на 28-пунктный мирный план ко Дню благодарения. После этого в Женеву прилетел Рубио, и переговоры "существенно замедлились и стали более взвешенными", отметил один из европейских дипломатов.

Новое лидерство Рубио в переговорах

Четыре источника, информированные о дискуссиях, говорят: именно участие госсекретаря изменило ход событий. До его приезда переговоры фактически велись командой вице-президента Джей Ди Венса из-за близкого к нему Дрискола. Европейские партнеры и украинская сторона сочли предложенный темп необоснованно жестким.

По прибытии Рубио процесс замедлился, стал "менее ультимативным" и, по словам источников, наконец-то получил координацию, на которой раньше не хватало.

"В воскресенье он имел гораздо больше контроля над процессом, чем в среду", - сказал европейский чиновник.

Однако единство команды остается под вопросом. Вместе с Рубио в Женеву прилетели заместитель советника по нацбезопасности Энди Бейкер, спецпосланник Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер. По словам собеседников, они демонстрировали "определенную независимость" и продвигали позиции, которые не полностью совпадали с линией госсекретаря.

Политический хаос и роль Рубио

События последней недели показали, что Рубио играет в команде Трампа ключевую роль в вопросе российско-украинской войны. Для европейцев и Конгресса он стал "навигатором", призванным сдерживать хаотичность, возникающую из-за нежелания Трампа проводить классическую межведомственную координацию политики.

"Рубио профессионал и понимает, что украинское правительство не может подписать капитуляцию", - сказал один из европейских чиновников.

Представительница Белого дома Анна Келли заявила, что команда нацбезопасности работает "слаженно и по указанию президента".

Противоречия вокруг 28-пунктного плана

Источники указывают на то, что происхождение документа остается туманным. Сначала американские чиновники говорили об "американском предложении, согласованном с Россией". Но сенатор Майк Раундс заявил, что Рубио сообщил ему о российском происхождении плана.

Сам Рубио впоследствии отрицал это и сказал, что "мирное предложение было сделано США".

Европейские чиновники продолжают задавать вопрос о роли Кирилла Дмитриева — главы российского суверенного фонда, который в прошлом месяце встречался со Стивом Уиткофом в Майами.

"Основная реальность остается: документ, вероятно, подготовлен Россией, а нам говорят, что это американская инициатива", - отметил один из собеседников.

Прежде переговоры с американскими и европейскими партнерами в Женеве прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, финальный документ, который ляжет в основу возможного мирного процесса, существенно доработан.