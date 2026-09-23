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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Рубио заявил, что энергетического перемирия с РФ пока нет: как в США видят завершение войны

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что договоренности об энергетическом перемирии между Украиной и Россией пока нет, а завершение войны Вашингтон связывает с переговорами между сторонами.

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Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Рубио

Рубио / © Associated Press

Договоренности об энергетическом перемирии между Украиной и Россией пока нет. Об этом заявил госсекретарь США Марк Рубио в интервью радиостанции WABC.

По его словам, война продолжает наносить значительные потери обеим сторонам, поэтому Вашингтон считает целесообразным искать возможности для ее прекращения. В то же время Рубио признал, что то, что кажется логичным с точки зрения дипломатии, не всегда удается реализовать на практике.

Госсекретарь подчеркнул, что президент США Дональд Трамп готов приобщаться к попыткам преодолеть разногласия между Киевом и Москвой, если для этого будет возникать реальная возможность.

Отдельно Рубио выразил мнение, что война не завершится решающей военной победой одной из сторон. По его оценке, финалом должна стать договоренность, достигнутая путем переговоров. Это позиция американского госсекретаря, а не установленный сценарий завершения войны.

Ранее президент Владимир Зеленский после переговоров с Трампом сообщил, что Украина готова к взаимному энергетическому перемирию при условии, что Россия прекратит удары по украинской энергетике, электросетям, системам отопления и водоснабжения. По его словам, американская сторона должна передать это предложение Москве.

Позиция России по этому предложению пока публично не подтверждена.

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