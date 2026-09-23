Рубио заявил, что энергетического перемирия с РФ пока нет: как в США видят завершение войны

Рубио / © Associated Press

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Договоренности об энергетическом перемирии между Украиной и Россией пока нет. Об этом заявил госсекретарь США Марк Рубио в интервью радиостанции WABC.

По его словам, война продолжает наносить значительные потери обеим сторонам, поэтому Вашингтон считает целесообразным искать возможности для ее прекращения. В то же время Рубио признал, что то, что кажется логичным с точки зрения дипломатии, не всегда удается реализовать на практике.

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Госсекретарь подчеркнул, что президент США Дональд Трамп готов приобщаться к попыткам преодолеть разногласия между Киевом и Москвой, если для этого будет возникать реальная возможность.

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Отдельно Рубио выразил мнение, что война не завершится решающей военной победой одной из сторон. По его оценке, финалом должна стать договоренность, достигнутая путем переговоров. Это позиция американского госсекретаря, а не установленный сценарий завершения войны.

Ранее президент Владимир Зеленский после переговоров с Трампом сообщил, что Украина готова к взаимному энергетическому перемирию при условии, что Россия прекратит удары по украинской энергетике, электросетям, системам отопления и водоснабжения. По его словам, американская сторона должна передать это предложение Москве.

Позиция России по этому предложению пока публично не подтверждена.

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