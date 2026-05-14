Рубио заявил, что переговоры между Украиной и РФ потеряли импульс, и дал оценку ВСУ

Марк Рубио / © Associated Press

Реклама

Соединенные Штаты надеются на возобновление мирных переговоров между Украиной и Россией, и готовы в дальнейшем выступать посредником в переговорах по прекращению войны.

Об этом заявил государственный секретарь США Марк Рубио в интервью Fox News.

Он подчеркнул, что США — единственная страна в мире, которая может быть посредником и привести к завершению войны между Россией и Украиной.

Реклама

«Президент Трамп хочет увидеть конец войны, и если есть что-то, что мы можем сделать, чтобы помочь ей завершиться, мы это сделаем», — заверил Рубио.

По его словам, за последние несколько месяцев был утрачен «определенный импульс» в переговорном процессе.

«Украинцы чувствуют себя все увереннее относительно своей позиции на поле боя — они прошли зиму; россияне настроены немного оптимистично, потому что цена на нефть выросла», — сказал госсекретарь.

Кроме того, Рубио положительно отозвался об украинской армии.

Реклама

По его словам, армия РФ на фронте теряет в пять раз больше солдат в месяц, чем украинцы. Хотя и Украина гораздо меньше России и имеет меньшую армию.

Он назвал Вооруженные силы Украины самыми мощными в Европе. «Очевидно, из-за большой помощи, которую украинцы получили (от Запада — Ред.), а также из-за опыта боя, который они получили», — сказал госсекретарь.

Ранее в Кремле обвинили ЕС в «участии в войне» и посетовали на отсутствие европейских посредников.

Новости партнеров