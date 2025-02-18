Рубио заявил, что США и Россия согласовали 4 принципа на переговорах по Украине

Чиновник заявил о планах назначить команду высокого уровня, чтобы помочь вести переговоры и работать над прекращением войны в Украине.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты и Россия согласовали четыре принципа по итогам четырехчасовых переговоров в Саудовской Аравии 18 февраля.

Об этом сообщает CNN.

Рубио сказал, что США и РФ договорились восстановить функциональность своих соответствующих миссий в Вашингтоне и Москве.

"Чтобы мы могли продолжать двигаться по этому пути, нам нужны дипломатические учреждения, которые работают и функционируют нормально", – сказал чиновник.

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"Мы собираемся назначить команду высокого уровня с нашей стороны, чтобы помочь вести переговоры и работать над прекращением конфликта в Украине таким образом, который будет устойчивым и приемлемым для всех привлеченных сторон. Начать обсуждать, думать о геополитическом и экономическом сотрудничестве, которое может возникнуть в результате прекращения конфликта в Украине", — заявил госсекретарь.

Он сообщил, что пятеро присутствовавших на переговорах в Саудовской Аравии американских представителей намерены продолжать участвовать в этом процессе, чтобы убедиться, что он продвигается продуктивно. Речь идет о самом Рубио, советнике по национальной безопасности Майке Волце, спецпосланнике Стиве Виткоффе, министре иностранных дел России Сергее Лаврове и помощнике президента РФ Юрии Ушакове.

В свою очередь Лавров назвал переговоры с представителями США "полезными".

К слову, ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал переговоры США и России в Саудовской Аравии, заявив, что Киев не будет признавать какие-либо договоренности о себе без своего участия.