Рубио заявил, что США почти исчерпали возможности для новых санкций против России
Дальнейшие шаги Вашингтона будут направлены на усиление контроля над соблюдением действующих ограничений.
Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон фактически достиг предела во введении новых санкций против России.
Об этом Рубио сообщил в ходе общения с журналистами после встречи министров иностранных дел стран G7 в Канаде.
По его словам, сейчас уже наложены ограничения на ключевые российские энергетические компании, а дальнейшие меры будут заключаться в обеспечении более строгого выполнения действующих санкционных режимов.
Отвечая на вопрос о перспективах усиления экономического давления на Москву, он отметил:
«Фактически почти не осталось ничего, что мы могли бы подвергнуть санкциям».
Рубио добавил: «Мы ударили по их крупнейшим нефтяным компаниям, именно этого все и требовали».
Отдельно госсекретарь остановился на проблеме так называемого теневого флота, который Россия активно использует для обхода ограничений в нефтяном секторе. Он подчеркнул, что борьба с этими судами — это, прежде всего, «механизм обеспечения выполнения санкций», а не основание для новых мер. По его мнению, страны Европы должны приобщаться более активно, поскольку значительная часть таких танкеров проходит вблизи их территорий.
На вопрос, стремится ли Москва действительно к миру, Рубио ответил, что судить можно только по практическим шагам. По его словам, Россия «четко заявила, чего они хотят — они хотят остальные Донбасса, и такие требования недопустимы для украинской стороны».
Госсекретарь также прокомментировал массированные ракетные удары по территории Украины, назвав их попыткой разрушить энергосистему и деморализовать население.
В контексте поддержки Украины Рубио подтвердил, что США ведут постоянные консультации с украинскими властями по стабилизации энергетической сети. Он отметил, что украинская энергосистема «с каждым годом деградирует» под давлением российских атак.
По его словам, Вашингтон рассматривает возможность предоставления как специального оборудования, так и дополнительных оборонных средств для защиты энергетических объектов. В то же время, остается серьезной проблема риска повторного уничтожения оборудования сразу после его установки.
«Если это оборудование будет уничтожено через неделю после установки, это остается проблемой. И так было за последние два-три года», — резюмировал Рубио.
