Рубио заявил, что США почти исчерпали возможности для новых санкций против России

Марк Рубио / © Associated Press

Реклама

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон фактически достиг предела во введении новых санкций против России.

Об этом Рубио сообщил в ходе общения с журналистами после встречи министров иностранных дел стран G7 в Канаде.

По его словам, сейчас уже наложены ограничения на ключевые российские энергетические компании, а дальнейшие меры будут заключаться в обеспечении более строгого выполнения действующих санкционных режимов.

Реклама

Отвечая на вопрос о перспективах усиления экономического давления на Москву, он отметил:

«Фактически почти не осталось ничего, что мы могли бы подвергнуть санкциям».

Рубио добавил: «Мы ударили по их крупнейшим нефтяным компаниям, именно этого все и требовали».

Отдельно госсекретарь остановился на проблеме так называемого теневого флота, который Россия активно использует для обхода ограничений в нефтяном секторе. Он подчеркнул, что борьба с этими судами — это, прежде всего, «механизм обеспечения выполнения санкций», а не основание для новых мер. По его мнению, страны Европы должны приобщаться более активно, поскольку значительная часть таких танкеров проходит вблизи их территорий.

Реклама

На вопрос, стремится ли Москва действительно к миру, Рубио ответил, что судить можно только по практическим шагам. По его словам, Россия «четко заявила, чего они хотят — они хотят остальные Донбасса, и такие требования недопустимы для украинской стороны».

Госсекретарь также прокомментировал массированные ракетные удары по территории Украины, назвав их попыткой разрушить энергосистему и деморализовать население.

В контексте поддержки Украины Рубио подтвердил, что США ведут постоянные консультации с украинскими властями по стабилизации энергетической сети. Он отметил, что украинская энергосистема «с каждым годом деградирует» под давлением российских атак.

По его словам, Вашингтон рассматривает возможность предоставления как специального оборудования, так и дополнительных оборонных средств для защиты энергетических объектов. В то же время, остается серьезной проблема риска повторного уничтожения оборудования сразу после его установки.

Реклама

«Если это оборудование будет уничтожено через неделю после установки, это остается проблемой. И так было за последние два-три года», — резюмировал Рубио.

Ранее сообщалось, что Россия заявила, что готова к проведению возможного российско-американского саммита в Будапеште.

Мы ранее информировали, что государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты Америки продолжают настаивать на дипломатическом пути разрешения конфликта в Украине, призывая Россию к прямым переговорам.