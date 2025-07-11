Рубио заявил о "новом подходе" Кремля к войне: Лавров ответил загадкой

Сергей Лавров. / © Associated Press

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Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что якобы Кремль предложил новый подход к урегулированию войны в Украине. Впрочем, в Москве это опровергают.

Об этом заявил министр иностранных дел страны-агрессорки Сергей Лавров.

Рубио сделал свое заявление после встречи с Лавровым в Малайзии. По его словам, РФ якобы представила "новый и отличный подход" к урегулированию войны в Украине. Впрочем, подробную информацию о содержании этого предложения госсекретарь не предоставил.

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Тем временем сам Лавров не стал комментировать заявления Рубио. Российский министр иностранных дел подчеркнул, мол, на встрече с американским чиновником подтвердил прежнюю позицию Москвы по отношению к Украине.

"Хочу ответить словами Дональда Трампа: "Так я вам и скажу. Ждите больших сюрпризов". Есть вещи, которые не комментируются. Да, мы обсуждали Украину", - высказался он.

Напомним, накануне Марк Рубио провел переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во время саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. После продолжавшихся менее часа переговоров госсекретарь сделал заявления о введении санкций против России и возможности мирного урегулирования в Украине. По его словам, он обсудил с Лавровым «некоторые идеи» по поводу того, какой может быть «дорожная карта» окончания войны в Украине.

Между тем, в российском МИД заявили, что «состоялся предметный и откровенный обмен мнениями по урегулированию вокруг Украины, обстановке вокруг Ирана и Сирии, а также других международных проблем».

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Дата публикации 10:36, 09.07.25 Количество просмотров 34 Трамп создал проблему с оружием для Украины, а затем сам ее решил - Несвитайлов