Политика
2056
2 мин

Рубио заявил о «прогрессе» в достижении мира между Украиной и РФ, но есть одно «но»

Рубио назвал российское вторжение в Украину «самой нелогичной войной».

Автор публикации
Елена Капник
Марк Рубио.

Марк Рубио. / © Associated Press

В прекращении почти четырехлетней войны в Украине и достижении мирного соглашения между Киевом и Москвой есть «прогресс».

Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио в эфире Fox News.

«Мы пытаемся выяснить, возможно ли завершить войну таким образом, чтобы защитить будущее Украины и чтобы обе стороны могли согласиться. Я думаю, что мы достигли определенного прогресса, но мы еще не достигли цели», – сказал Рубио.

Впрочем, госсекретарь уклонился от ответа на вопрос о том, как близка перспектива мира.

Когда его спросили, насколько он уверен в перспективе мира, Рубио возложил ответственность на Путина. По его словам, в случае РФ решение только по «фюреру» Путину.

«Трудно сказать об уровне уверенности в этом, потому что в конечном счете решение в случае России должно принимать исключительно Путин. Не его советники, а Путин. Только Путин может положить конец этой войне на стороне России», — заявил американский дипломат.

Рубио назвал российское вторжение в Украину «самой нелогичной войной». По его словам, «никто на самом деле не выиграет эту войну», поскольку российская сторона теряет около 7000 солдат еженедельно в битве за «оставшиеся около 30-50 километров территории на 20% Донецкой области».

Напомним, после переговоров США и РФ в Москве помощник диктатора Юрий Ушаков заявил, что компромиссного варианта плана по Украине пока нет. По его словам, Россия получила ряд наработок от американской стороны, однако рассматривает их как неоднородные.

