Рубио звонил по телефону Сийярто, убеждая Венгрию не блокировать санкции против России – Politico

В январе Венгрия заявляла, что может сорвать санкционный механизм, в частности, из-за возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Однако неожиданно сам Трамп пригрозил Москве новыми ограничениями.

На фоне угрозы со стороны Венгрии наложить вето на обновление санкций ЕС в отношении России, госсекретарь США Марко Рубио позвонил министру иностранных дел Петеру Сийярто, призывая не подрывать санкционную политику блока.

Как сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленных чиновников, этот шаг помог удержать Будапешт от блокировки решений.

В январе Венгрия заявляла, что может сорвать санкционный механизм, в частности, из-за возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Однако неожиданно сам Трамп пригрозил Москве новыми ограничениями, а дипломатические усилия США убедили венгерскую сторону не расшатывать единство ЕС в вопросе санкций. В результате блок сохранил заморозку российских активов и торговые эмбарго.

Эта ситуация стала обнадеживающим сигналом для тех стран ЕС, которые выступают за ужесточение санкций. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил:

"Я убежден, что у нас есть возможность ввести гораздо более жесткие санкции, ведь США также готовы к этому, если Путин не изменит своих намерений".

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Впрочем, Трамп может изменить подход в своих переговорах с Кремлем, предложив смягчение санкций. В таком случае ЕС рискует потерять рычаги влияния на Будапешт, что может усложнить санкционную политику, ведь для ее принятия нужно единодушие.

"Теоретически ЕС мог бы действовать более решительно, но я еще не вижу согласия среди всех членов", — отметила эксперт по санкциям Агата Шагина.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц отказался исключить введение новых санкций против России, если Москва не примет соглашение о прекращении огня в ближайшие дни.