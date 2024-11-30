"Руки прочь от Буданова": первый руководитель разведки раскрыл, как агентура Кремля расшатывает ГУР

Об этом в интервью OBOZ.UA рассказал первый начальник ГУР в 1992-1997 годах, экс-замглавы СБУ, почетный председатель Союза офицеров Украины, генерал-лейтенант Александр Скипальский.

“Если России удается расшатывать ситуацию на выборах в США, в Европе, то представьте себе, какое влияние она может до сих пор оказать на Украину, где из-за исторического прошлого, исторических связей и т.д. ей здесь все известно. И это влияние очевидно просматривается. Как думаете, какая структура в России наиболее чувствительна для России? Больше всего – военная разведка. Агентная сеть работает, через 5-10 передач находится тот, кто поверит в правоту месседжа и начинает делать заявления, что, мол, необходимо изменить структур ГУР и нанести разрушительный удар по системе военной разведки”, — подчеркнул Скипальский.

Он убежден, что Буданов во главе ГУР находится на своем месте.

“Я видел первую волну в СМИ, прозвучавшую в отношении Кирилла Буданова. По-моему, это человек, который находится на месте. Именно такой молодой боевой генерал в условиях войны должен возглавлять такую важную структуру как Главное управление разведки. Но потому, что он молод и имеет достижения, он вызывает зависть. Мол, как так, что Буданова отмечают, а меня, тоже генерала, не считают. К этому прилагается и синдром политического имиджа. И это очень угрожающая тенденция, этого нельзя допускать, – предостерег первый глава разведки. — Правильное заявление сделал президент Зеленский – Буданов сегодня на месте, Буданов работает. И я думаю, что так и должно быть.

По словам главы Союза офицеров, украинская военная разведка построена на принципах американской военной разведки и некоторых европейских стран — это структура, не предусматривающая тоталитарного влияния.

"Я, как человек, который присоединился к закладке основ, на которых украинская военная разведка успешно выполняет свои задачи, имею моральное право сказать: руки от ГУР и от Кирилла Буданова", — констатировал Александр Скипальский.