Руководил блокировкой транспорта на Майдане и предлагал продать информацию России: Зеленский о Бурбе

Президент отметил, что Бурба к нему пришел с якобы информацией о том, кто "придумал" коронавирус и предложил ее продать России или Китаю.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своем отношении к бывшему руководителю военной разведки Минобороны Украины Василию Бурбе. Он отметил, что Бурба – это неоднозначная личность и он давно планировал его уволить.

Об этом он сказал 26 ноября во время прессмарафона.

Зеленский обвинил Бурбу в торговле информацией

"Это была операция под названием "Бурба", которая уже закончилась. Господина Бурбу я лично не очень хорошо знал, когда я пришел, хотел его уволить, потому что разведчики не очень хорошо о нем говорили, но это могли быть стычки. Он когда был на службе в СБУ. Он этим занимался, но его Петр Алексеевич решил сохранить и поставил руководителем разведки. Он не разведчик, а работник СБУ. Он лично никакие операции не выполнял. Это та информация, которая мне известна", — сказал Зеленский.

Также Зеленский заявил, что якобы Бурба в своей должности торговал информацией.

"Параллельно с резиденцией, где временно живу я, проживал товарищ Бурба. Отремонтировал за 11 миллионов. Он бизнесмен. Но это разведка – это ведь не Бесарабка. Всем известно, что он занимался таким бизнесом. Он получал ту или иную информацию – и на этом зарабатывал. Такой руководитель разведки меня не устраивал. Такой руководитель разведки не устраивал и будущего министра обороны Тарана. Все разведчики об этом знали. Все бизнесмены об этом знали - и крупные бизнесмены тоже. И я об этом знал. Я просил проводить еженедельные доклады. Сидела разведка, садился я как верховный главнокомандующий. Я получал все это, потом глава комитета разведки анализировал все это - и мы делали выводы вместе. О той информации, о которой сейчас мы с вами начинаем говорить, никто никогда не докладывал. Никогда об этом не говорилось", – сказал президент.

Зеленский: "Бурба предлагал передать России или Китаю информацию о коронавирусе"

Президент рассказал подробности о том, как Бурба ему якобы предлагал передать РФ или Китаю информацию о "происхождении коронавируса", однако Зеленский отказался это делать.

"Господин Бурба решил сохранить свое место, все банально и просто, знал, что я хочу, чтобы его уволили. Он принес какую-то информацию о том, что мы получили оперативную информацию о "ковиде": кто придумал формулу "ковида" - и есть даже формула вакцины. Он назвал эту страну. Есть бумажки – мы даже можем их передать. Он предложил мне передать эту информацию Российской Федерации или китайским коллегам. Это была операция под названием "Бурба" – уверен что, от "товарища Пети". Почему от "товарища Пети"? Потому что у нас только начались отношения с США, у нас мощный появился партнер Турция. Я спросил его: "Вы считаете, что я могу передать информацию?" Мы ведь не идиоты. Он предложил мне это передать – и даже публично об этом сказал. Я не знаю, за кого он принимал нас. Но в этот момент стало ясно, что товарищ хочет запустить "торпеду". Это просто авантюрист и аферист. Я никогда не желал говорить о нем такие слова. И я не говорил до этого момента, хотя этой информации полтора года", – заявил Зеленский.

Президент считает, что экс-председатель военной разведки действовал в интересах Петра Порошенко, чтобы испортить отношения Украины и США.

"Это "мелкий" человек, который делает ремонт за 11 миллионов, предлагает мне "ковид". Я сделал выводы - и хотел человека уволить. Это все делал Петр Алексеевич. Он хотел раскола наших отношений с Соединенными штатами. Он не только это делал. Конечно, я передал медикам эти формулы, которые сказали: "Это ноль", - считает Зеленский.

Зеленский об операции с "вагнеровцами" и Бурбе

Зеленский также рассказал о операции с "вагнеровцами", что он волновался, что это может испортить отношения Украины и Турции и то, что боевики могут захватить самолет.

"Следующий шаг - "вагнеровцы". Приходит товарищ Бурба и говорит: "Вот такая ситуация". Я говорю: "Я знаю, вы говорили. Но должны быть все детали". И рассказывает, что он предлагает. У меня был один вопрос: "Турецкие авиалинии - Эрдоган должен знать?" - "Нет". Разумеется. Я не хочу рассказывать, что я не верил, что это наша операция. У меня было ощущение, что нас вовлекают. Я говорю: "Хочу знать, самолет, вылетающий из Минска, турецких авиалиний - там будут обычные люди, там будут граждане Турции и не только. Вы предлагаете, чтобы снизился самолет – и мы его приземлили в Украине. У меня вопрос: а если боевики захватят этот самолет. Может быть?" - "Может", он отвечает. "А может быть так, что они заберут этот самолет - и все люди погибнут?" - "Даже лучше: мы будем обвинять в этом других", - сказал Зеленский.

Президент также добавил, что когда операция с "вагнеровцами" провалилась, Бурба "слил" это в СМИ.

"Я сказал: "Я считаю, что это не наша операция". Это был мой ответ. "Она не продумана подробно. Я готов акцептовать любую операцию, даже эту, если будут детально просчитаны вещи и если не пострадают люди". Я сказал, что он хочет втянуть Украину в большой скандал с Эрдоганом. Эрдоган никогда бы нам этого не простил. Я с ними обсуждаю такие вещи за закрытой дверью! Он нам так помогает! Я бы никогда не въехал в эту стену! Поэтому я и говорил: мы не проводили эту операцию, нас втянули. Так и было. Потому что не на самолете, а на автобусе они заехали в Минск, их поселили в санаторий возле Лукашенко. Когда он понял, что его идеи были "хлопнуты" и расколоты Россией, он решил слить эту информацию. И мы с вами прекрасно понимаем, через кого в средствах массовой информации Украины он ее слив", - сказал президент.

Президент добавил, что Ермак не мог давать указания по остановке операции с "вагнеровцами".

"Вот и вся история. Больше я не хотел встречаться с этим человеком, который не является разведчиком нашего государства. Все мои распоряжения - письменные. Что мог акцептовать Ермак по поводу операции? У него нет полномочий. А если он его слушался - как он мог его слушаться? Нет полномочий! Министр обороны и президент – все", - сказал президент.

Напомним: