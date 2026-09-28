- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 346
- Время на прочтение
- 1 мин
Руководитель Центра противодействия дезинформации уходит с поста
Андрей Коваленко покидает пост руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО.
Руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Андрей Коваленко ушел с должности.
Об этом Коваленко сообщил у себя в Telegram. Также соответствующий указ президента Владимир Зеленский опубликован на сайте Офиса президента.
Коваленко поблагодарил президента Владимира Зеленского за принятое заявление на увольнение. Также он подвел итоги своей трехлетней работы в этой должности.
Коваленко считает, что в должности главы ЦПД ему удалось «построить сильный институт, нарастить медийные продукты для противодействия дезинформации, для формирования украинской повестки дня. А также значительно усилить взаимодействие с международными партнерами».
Он уточнил, что остается в процессах нацбезопасности и «когнитивного противоборства с Россией». Также заверил, что его личные медиастраницы будут работать дальше.
Напомним, Андрей Коваленко возглавлял ЦПД с января 2024 года. Сам центр работает при СНБО с марта 2021 года.