ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
346
Время на прочтение
1 мин

Руководитель Центра противодействия дезинформации уходит с поста

Андрей Коваленко покидает пост руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Владимир Зеленский и Андрей Коваленко

Владимир Зеленский и Андрей Коваленко

Руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Андрей Коваленко ушел с должности.

Об этом Коваленко сообщил у себя в Telegram. Также соответствующий указ президента Владимир Зеленский опубликован на сайте Офиса президента.

Коваленко поблагодарил президента Владимира Зеленского за принятое заявление на увольнение. Также он подвел итоги своей трехлетней работы в этой должности.

Коваленко считает, что в должности главы ЦПД ему удалось «построить сильный институт, нарастить медийные продукты для противодействия дезинформации, для формирования украинской повестки дня. А также значительно усилить взаимодействие с международными партнерами».

Он уточнил, что остается в процессах нацбезопасности и «когнитивного противоборства с Россией». Также заверил, что его личные медиастраницы будут работать дальше.

Напомним, Андрей Коваленко возглавлял ЦПД с января 2024 года. Сам центр работает при СНБО с марта 2021 года.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie