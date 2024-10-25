Руководителей налоговой службы проверили по инвалидности: какие результаты

В Государственной налоговой службе Украины прошла проверка руководства на наличие инвалидностей, оформленных после 24 февраля 2022 года. Среди 17 человек с инвалидностью только один получил ее из-за ранения на фронте.

Об этом глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев сообщил в Сети.

Нардеп заявил, что за два дня в налоговой службе были проверены материалы по всему руководству, в частности, региональному.

"Однако один деятель решил этого не делать в надежде на связи с "кем-то во власти". Речь идет о Чернигове. Даю ему 3 часа и после обращусь к правоохранителям с соответствующими заявлениями и сделаю героя, включая его "кого-то из власти" известными", – отметил Гетманцев.

Впоследствии он сообщил, что "вопрос закрыт" и отметил, что из руководства налоговой уволятся уже 16 человек.

"Ожидаем аналогичной информации от других органов из ведения Комитета: ГМСУ, БЭБ, Госфинмон, КРАИЛ и НКЦБФР. Соответствующие запросы направлены", — добавил нардеп.

Напомним, Центральная МСЭК проверила 18 968 медико-экспертных дел и оставила действующими 16 992 решений.

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