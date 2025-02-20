Руководители ЕС приедут в Украину на третью годовщину полномасштабного вторжения: что известно

На данный момент известно о приезде Антониу Кошты, Урсулы фон дер Ляйен и Педро Санчеса.

Президент Евросовета Антониу Кошта и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приедут в Украину на третью годовщину полномасштабного вторжения России. Об этом Кошта сообщил в соцсети X.

"Я решил по этому случаю приехать в Киев вместе с Урсулой фон дер Ляйен, чтобы подтвердить нашу поддержку героического украинского народа и демократически избранного президента Владимира Зеленского", — заявил Антониу Кошта.

Так президент Евросовета ответил на слова Дональда Трампа о том, что президент Украины является "диктатором" и не "проводит выборы".

Также премьер Испании Педро Санчес приедет в Украину 24 февраля — об этом он тоже написал в X.

Что предшествовало

Накануне президент США Дональд назвал Владимира Зеленского "диктатором без выборов" и посоветовал "действовать быстрее", потому что "ничего не останется от страны и нечем будет руководить".

Кроме того, Трамп заговорил о выборах в Украине. Мол, у власти нет достаточно поддержки населения, а народ хочет перемен.

Дональд Трамп хочет избавиться от президента Украины Владимира Зеленского, который ему никогда не нравился.

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