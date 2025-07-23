Руководители НАБУ и САП побывали на встрече в Офисе президента: что заявили

Офис президента Украины / © УНИАН

Реклама

Дополнено новыми материалами

Руководители Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины посетили инициированную Офисом президента встречу и отметили там, что принятые накануне законодательные изменения существенно ограничивают независимость этих органов.

Об этом говорится в заявлении НАБУ и САП 23 июля по итогам встречи.

«Отныне НАБУ и САП лишены гарантий, которые ранее позволяли им эффективно реализовывать свои задачи и функции в противодействии топ-коррупции. Для восстановления полноценной и независимой работы необходимы четкие и однозначные шаги на уровне закона, которые вернут отмененные парламентом гарантии», — говорится в заявлении в телеграм-канале антикоррупционного бюро.

Реклама

В то же время в НАБУ и САП отметили свою преданность интересам украинского народа. В институтах отметили, что продолжают работать над сохранением профессиональной способности и достигнутых за годы деятельности результатов.

"Верховенство права и соблюдение закона остаются неизменными ценностями для НАБУ и САП. Ожидаем такого же подхода и от других органов правопорядка», — акцентировали авторы заявления.

Представители ведомств поблагодарили украинцев за принципиальную позицию, активную поддержку и неравнодушие.

Антикоррупционные органы призвали международных партнеров продолжать всесторонне поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией.

Реклама

«Мощь и стойкость Сил Обороны Украины, единство украинского общества и системная международная поддержка являются ключевыми факторами для преодоления агрессора и утверждения европейского будущего нашего государства», — резюмируется в заявлении.

Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла законопроект №12414 и в тот же день документ сразу подписал президент Владимир Зеленский. Этот закон фактически делает зависимыми НАБУ и САП от воли генпрокурора, ликвидируя их независимость.

Документы возмутил часть украинцев и они устроили протесты в Киеве, Днепре и Львове.

В своем видеообращении вечером 22 июля Зеленский заверил, что антикоррупционная инфраструктура будет работать, «только без российских влияний», а генпрокурор Руслан Кравченко, по словам президента, настроен на реальное обеспечение неотвратимости наказания.

Реклама

Днем 23 июля Зеленский сообщил, что провел совещание с руководителями основных правоохранительных и антикоррупционных органов. По его словам, «мы договорились, что все будут работать исключительно конструктивно. Все мы слышим, что говорит общество». Глава государства также анонсировал, что на следующей неделе состоится «глубокая рабочая встреча по плану общих действий».