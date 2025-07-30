Руководитель АРМА подала в отставку: результаты работы и скандал с книгой

Руководительница АРМА Елена Дума

Реклама

Глава Национального агентства по розыску и менеджменту активов Украины (АРМА) Елена Дума сообщила 30 июля, что написала заявление на увольнение с должности. Интересно, что в этот же день вступил в силу закон о реформе АРМА, который дает правительству право уволить руководителя этого органа в связи с неэффективной работой.

Что этому предшествовало, о скандале с презентацией книги Думы и о результатах ее работы — читайте на ТСН.ua.

Заявление на увольнение от руководителя АРМА

Елена Дума 30 июля написала в соцсетях, что «умеет принимать решения», и объявила о своем увольнении.

Реклама

«Я написала заявление об увольнении с должности Председателя Национального агентства по розыску и менеджменту активов и прошу Правительство его удовлетворить. Сегодня официально вступил в силу закон об усилении институциональных возможностей АРМА. Поэтому важно сделать это именно в этот день», — говорится в сообщении Думы.

В заявлении она также утверждает, что после начала трансформации АРМА в 2023 году этот орган «наконец стал демонстрировать результаты». Среди них руководитель агентства назвала миллиардные поступления в госбюджет, прозрачные механизмы работы через Prozorro и «Prozorro.Продажи», максимальную открытость к медиа и обществу, расширение международного сотрудничества, идентификацию всех активов, открытие и начало модернизации Реестра арестованных активов.

«Впереди — международный аудит Национального агентства. Это важнейший шаг для еще большего усиления работы АРМА. Я подписала заявление, чтобы обеспечить проведение его независимо», — указала Дума.

Руководитель АРМА также заявила о своем последнем вкладе государству на этой должности в последний рабочий день: плюс 16 млн грн в госбюджет от управления «трубой Медведчука». Дума опубликовала соответствующие документы о поступлении этих средств.

Реклама

Поступление средств в госбюджет от управления «трубой Медведчука»

Поступление средств в госбюджет от управления «трубой Медведчука»

Закон о реформе АРМА и помощь от ЕС

Заметим, этому предшествовало то, что 27 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №12374-д «Об усилении АРМА (Агентства по розыску и менеджменту активов)», который должен реформировать ведомство. Подписание этого документа разблокирует 600 млн евро помощи от Евросоюза. Закон предусматривает:

независимый аудит АРМА,

прозрачное управление арестованными активами,

новые правила отбора руководства АРМА.

Заметим, что из-за промедления с подписанием этого закона, невыполнения вовремя реформы децентрализации, а также отбора судей в Высший антикоррупционный суд ЕС «урезал» очередной транш финансовой помощи Украине в рамках программы Ukraine Facility. Об этом заявил спикер Еврокомиссии Гийом Мерсье.

Правда, государство еще сможет получить «потерянные» 1,5 млрд евро, если успеет провести упомянутые реформы.

Результаты работы Думы в АРМА

«Правительство увольняет главу АРМА Елену Думу. Формально — по собственному желанию. Однако сегодня вступил в силу наш закон о реформе АРМА, который дает правительству право уволить действующего главу в связи с неэффективной работой. Поэтому при отсутствии заявления основание для увольнения могло бы быть другим», — сообщила в Сети народный депутат Украины Анастасия Радина.

Реклама

Она также рассказала о последних результатах работы Думы на посту главы АРМА, раскритиковав чиновницу. Так, за семь месяцев этого года Дума провела 113 конкурсов и заключила всего лишь 13 договоров.

«Вы не поверите, но 9 из них — с фирмами из орбиты Михаила Стефанишина. Так, АРМА с Думой во главе продолжила отдавать предпочтение тем же компаниям и после выхода расследования Михаила Ткача», — отметила Радина.

Речь идет о статье издания «Украинская правда» о том, что АРМА в марте определило компанию, которая будет управлять Домом профсоюзов на Майдане Независимости, и что этот новый управляющий может быть связан с семьей экс-вице-премьера Украины Ольги Стефанишиной. Заметим, что Михаил Стефанишин — бывший муж этой чиновницы.

Радина указала, что «печально известный консорциум» «КАМпаритет» получил в управление Дом профсоюзов (оценочной стоимостью почти 1 млрд грн) и ТЦ «Флагман» (один из крупнейших торговых центров в Ивано-Франковске стоимостью 310 млн грн).

Реклама

«Еще 7 из 9 договоров Дума заключила с консорциумом «Приоритет» — фактически клоном консорциума «КАМпаритет», аналогично связанным с Михаилом Стефанишиным. С 14 июля «Приоритет» управляет огромным железнодорожным составом — 55 полувагонами, 51 вагоном-цистерной, тремя тепловозами, а также 2604 вагонами. В каждом из семи конкурсов на управляющего участвовал только один участник», — говорится в сообщении народного депутата.

Она сообщила, что на сегодня консорциум «КАМпаритет» ждет решения о том, получит ли в управление жилой дом площадью около 2500 кв. м и ряд земельных участков в Козине Киевской области стоимостью 214 млн грн. Это все активы подсанкционного олигарха Павла Фукса.

«При этом корпоративные права ООО «Моршинская» так и не переданы в управление, как и «не успели» передать в управление и ТРЦ Гулливер, ряд санаториев по всей Украине и множество других активов. Следовательно, от этих активов государство получило ноль гривен», — написала Радина.

Она выразила надежду, что увольнение Думы «станет следующим шагом в построении системы управления арестованными активами, которая будет приносить средства бюджету, а не схемам».

Реклама

Похоже, сама Дума довольна своей работой: презентация книги

В то же время сама Дума, похоже, довольна результатами своей работы на посту главы АРМА. Это видно и из ее сообщения об увольнении, и на это указывает помпезная презентация книги о борьбе с коррупцией авторства Думы, которая состоялась накануне.

Так, в актовом зале Красного корпуса Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Дума презентовала свою книгу «АРМАгедон для корупціонерів». Мероприятие состоялось при участии начальника ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова, заместителя главы Нацполиции Андрея Небитова, митрополита ПЦУ Александра Драбинко, проректоров и преподавателей университета.

По словам Думы, книга является «свидетельством эпохи, написанным изнутри государственной системы». Как указали рецензенты, книга сочетает элементы мемуаристики, аналитики и художественной публицистики, и в ней задокументированы реальные случаи борьбы с коррупцией. Издание описывает юридические решения и личные переживания автора. Особое внимание уделено моральному выбору в условиях давления и соблазнов.

Елена Дума на презентации книги «АРМАгедон для корупціонерів» / © скриншот с видео

Книга «АРМАгедон для корупціонерів» / © скриншот с видео

Презентация «АРМАгедон для корупціонерів» спровоцировала критические комментарии. Так, народный депутат Ирина Геращенко назвала книгу Думы образцом «графоманства и вульгарщины», где половина издания — фото чиновницы и «примитивные сентенции о смысле бытия».

Реклама

Депутат также настаивала на том, что руководитель АРМА должна уйти в отставку.

Сообщение Ирины Геращенко о книге Елены Думы

О книге Думы в комментариях к сообщению Геращенко высказались и другие народные депутаты.

Комментарии народных депутатов о книге Елены Думы

Журналистка Ирина Тиран сообщила в Сети, что организаторы презентации книги не впустили ее на событие, сославшись на то, что мероприятие — только по персональным приглашениям.

«На АРМАгедон меня не пустили. Книжку не продали. Так я и не оценю бессмертное творение Елены Думы. Потому что это книга для избранных», — говорится в заявлении Тиран.

Реклама

Журналистка также опубликовала фото акции протеста, который устроили студенты КНУ им. Тараса Шевченко, выступившие против проведения мероприятия.

Протест студентов против презентации книги Думы / Фото: Ирина Тиран