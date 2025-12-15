Руководительница MI6 сделала предупреждение Путину относительно Украины

Штаб-квартира разведывательной службы MI6 в Лондоне / © Associated Press

Реклама

Новая руководительница Секретной разведывательной службы Великобритании MI6 Блейз Метревели выступила с резкой критикой «агрессивной, экспансионистской» России, предупредив президента Владимира Путина о длительной поддержке Украины.

Об этом сообщает The Telegraph.

В своем дебютном выступлении из штаб-квартиры MI6 Метревели подтвердила неизменную поддержку Украины со стороны Британии, подчеркнув: «У Путина не должно быть никаких сомнений — наша поддержка является длительной. Давление, которое мы оказываем от имени Украины, будет сохраняться».

Реклама

Говоря об угрозах со стороны России, глава Секретной разведывательной службы, которая заняла должность 1 октября, отметила: «Экспорт хаоса — это не сбой, а характерная черта российского подхода к международному взаимодействию, и мы должны быть готовы к тому, что это будет продолжаться, пока Путин не будет вынужден изменить свои расчеты».

Подчеркивая, что «линия фронта — повсюду», Метревели также отметила, что «владение технологиями должно пронизывать все, что мы делаем». По ее словам, это «не только в наших лабораториях, но и в поле, в наших методах работы и, что самое важное, в мышлении каждого сотрудника».

«Мы должны так же уверенно работать со строками кода, как и с человеческими источниками, быть такими же свободными в Python [языке программирования], как и в нескольких языках», — добавила руководитель MI6.

Подчеркивая роль технологий, Метревели предостерегла, что правила современных конфликтов меняются под влиянием России и других враждебных сил, а мир входит в новую «эпоху неопределенности».

Реклама

Ранее британская оборонная разведка также сообщала, что президент России модернизирует военно-морской флот для потенциальных атак на критически важные подводные кабели и трубопроводы. По данным правительства, за последние два года количество российских судов, которые создают угрозы в водах Британии, выросло на 30%. На этом фоне Метревели подчеркнула, что «определяющим вызовом современности является не только то, кто обладает самыми мощными технологиями, но и то, кто управляет ими с наибольшей мудростью».

К слову, по итогам разговора премьер-министра Британии Кира Стармера с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в британском правительстве заявили, что нынешний период является решающим моментом для будущего Украины на фоне работы над мирным планом США, который может остановить российскую войну. Обе стороны подтвердили, что Европа будет оставаться рядом с Украиной столько, сколько потребуется, для достижения справедливого и устойчивого мира. Также Стармер и фон дер Ляйен обсудили прогресс в привлечении замороженных российских активов для поддержки Украины.