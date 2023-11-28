Руководство Европарламента поддержало начало переговоров о вступлении Украины в ЕС

Конференция президентов Европарламента публично выступила за то, чтобы Европейский совет подтвердил начало переговоров по вступлению Украины в ЕС.

"Конференция президентов" – орган, объединяющий руководство Европарламента и всех политических групп, принял решение о поддержке переговоров с Украиной о ее евроинтеграции.

Об этом заявила президент Европарламента Роберта Метсола на конференции по евроинтеграции Украины, сообщает "Европейская правда".

Во вторник, 28 ноября, "Конференция президентов" провела встречу со спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком.

"Украина прилагает поразительные усилия (для проведения реформ – ред.). И "Конференция президентов" Европарламента подтвердила сегодня, что Украина продемонстрировала твердую основу для того, чтобы открыть переговоры о вступлении", – отметила Роберта Метсола.

Она подчеркнула, что процесс вступления страны в Евросоюз – это не только перенесение европейских законов и правил в национальное законодательство, а этот процесс нуждается в преобразованиях в обществе страны.

Конференция президентов в своем коммюнике отметила, что верит, что Украина продолжит амбициозно воплощать все необходимые реформы для завершения выполнения рекомендаций Еврокомиссии, чтобы как можно быстрее открыть переговоры о вступлении.

Лидеры политических групп отметили, что видят в будущем вступлении Украины в ЕС "геостратегическую инвестицию в объединенную и сильную Европу".

"Украина есть и будет оставаться приоритетом для Европарламента. Украина может рассчитывать на непрерывные усилия и нашу готовность поддерживать легитимные амбиции и стремления украинского народа. Лидеры политических групп планируют усилить сотрудничество с Верховной Радой в 2024 году, в частности путем встреч между комитетами и ознакомительных визитов", - отметили в сообщении.

Напомним, в начале ноября Еврокомиссия приняла решение рекомендовать начать процесс переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина выполнила более 90% рекомендаций, которые предлагала Еврокомиссия после отчета в прошлом году.

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