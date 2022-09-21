"Руководство ВСУ бросило военных на гибель": российские оккупанты распространяют фейки о сдаче в плен и "референдумах"

Центр противодействия дезинформации обнаружил, что в течение 20 сентября 2022 оккупанты продолжают распространять манипуляции, фейки и дезинформацию.

Манипуляцию

Российская социологическая компания "ИНСОМАР" обнародовала результаты "телефонного опроса" жителей ТОТ Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей по вопросу территориальной принадлежности регионов: "большинство респондентов (80-91%) желают видеть свой регион в составе России".

Фейк

СМИ РФ сообщили, что «российские солдаты обнаружили танк противника, экипаж которого сигнализировал о сдаче в плен – поднял ствол и начал вращать башню. Ввиду заваренных на танке люков внутри оказался полностью замурованный экипаж… так руководство ВСУ бросило военных на гибель».

Дезинформацию

Т.н. глава ТОТ Донецкой области Денис Пушилин заявил: «Я думаю, что здесь референдум очень долгожданный и, возможно, это спасительное политическое решение, которое позволит обезопасить жизнь наших гражданских лиц».

Напомним, ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков снова заговорил о биологическом оружии, якобы создаваемом в Украине за финансирование США.

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